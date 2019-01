26/01/2019 | 15:11



O apresentador e deputado estadual Wagner Montes faleceu na manhã do dia 26 de janeiro, aos 64 anos de idade, segundo informações dadas pela sua equipe em sua conta oficial no Twitter, leia a seguir:

A Equipe WM comunica com profunda tristeza que o apresentador e Deputado Federal Wagner Montes faleceu hoje, dia 26 de janeiro, às 11h30, devido a um choque séptico e sepse abdominal. Wagner Montes estava internado no hospital Barra D?Or.

Wagner trabalhava como apresentador no programa Balanço Geral, da Record TV, do Rio de Janeiro. O jornalista já estava com a saúde fragilizada, desde que ficou internado, em novembro de 2018, devido a um infarto e uma infecção urinária.