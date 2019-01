Rapper The Game faz música onde diz que teve relações sexuais com Kim Kardashian

26/01/2019 | 14:10



Será que Kanye West tem um novo alvo? Após brigar com Drake pela letra de In My Feelings, onde ele supostamente menciona sua esposa, Kim Kardashian, agora parece que a briga será com o rapper The Game. Na quinta-feira, dia 24, ele fez uma sessão exclusiva para que alguns fãs ouvissem seu novo álbum e, segundo o site TMZ, há uma canção dedicada à senhora West.

A letra conta sobre o rapper ter relações sexuais com a empresária, e diz:

Peguei Kim Kardashian pelo pescoço. Fiz ela engolir minhas crianças até engasgar.

Além disso, em outro momento, The Game, todo afrontoso, pede desculpas à Kanye West pela letra, o chamando por seu apelido, Ye.

- Deveria me desculpar porque Ye é meu amigo.

Ainda segundo o TMZ, o rapper, que já namorou Kim no passado, havia sido avisado, pelos amigos, para que não lançasse a música, ou que pelo menos avisasse Kanye sobre a letra, mas ele não o fez.

Kanye e Kim ainda não se pronunciaram sobre o assunto mas, se ele ficou bravo com Drake por seguir sua esposa no Instagram, já podemos imaginar como ele irá se sentir com a letra dessa música, né?