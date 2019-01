Day Mesquita fala sobre papel de Maria Madalena em Jesus: - A mulher sempre teve sua força

26/01/2019 | 14:10



Day Mesquita está vivendo um papel super importante na novela Jesus, da Record. A atriz interpreta Maria Madalena que, segundao ela mesma, é uma mulher forte, que ao lado de Jesus luta pela igualdade de seu povo. Em uma entrevista, Day mostrou que aprendeu direitinho a palavra do mentor de sua personagem e declarou que, assim como Madalena, ela acredita na força e na importância do papel feminino na história do mundo:

- Jesus não julgava e nem diminuía ninguém pela sua raça, cor, crença ou gênero, ele acolhia a todos. Ele sempre pregou a igualdade, então porque uma mulher não pode ter espaço e influência? Porque não pode ter voz? Claro que para a época, isso é uma grande quebra de padrões, mas sabemos que o preconceito e outras questões bem graves relacionadas ao gênero continuam existindo. Então me deixa muito feliz contar essa história, viver essa personagem e mostrar que nenhuma condição faz ninguém ser inferior a ninguém e que a mulher sempre teve sua força.

Uma das cenas que mais marcou a atriz foram as da Via Crúcis, que foi o caminho que Jesus percorreu carregando a cruz nas costas. Day comparou a crueldade que o filho de Deus sofreu com a maldade que é praticada em pequenos atos ainda nos dias de hoje, e lamentou os ataques e ofensas que as pessoas fazem diariamente umas às outras:

- Sobre a cena que mais marcou, foram as gravações das cenas da Via Crúcis. É explicito da pior forma o nível de crueldade que pode chegar um ser humano. Esse acontecimento é o ápice da crueldade, mas o macro me fez pensar também no micro, nos pequenos acontecimentos do dia a dia em que podemos também estar sendo cruéis uns com os outros, de forma pequena na maioria das vezes, num momento de stress no trânsito, ou na fila de um banco, etc., mas me fez refletir que diariamente podemos estar agindo de forma agressiva e desrespeitosa com o outro, e a mudança começa nas pequenas coisas. Acredito que a simplicidade é o melhor caminho para tudo. Hoje em dia está tudo muito a flor da pele, muitos de nós aprendemos a viver com uma capa de proteção e essa proteção muitas vezes vem pelo ataque ao outro.

Além de estar no ar com a novela, Mesquita fará o papel de Ester Bezerra novamente no filme Nada a Perder 2, que narra a história do bispo Edir Macedo. O longa estreia ainda em 2019.