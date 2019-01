Isabelle Drummond abre o jogo sobre sua personagem em Verão 90: - Ela é bem doidinha

26/01/2019 | 14:10



O público vai conhecer o lado cômico de Isabelle Drummond através de Manuzita, a protagonista de Verão 90, que estréia dia 29 de janeiro no horário das sete na Globo. Escrita por Izabel de Oliveira e Paula Amaral, a novela conta a história dos ex-integrantes da atração infantil Patotinha Mágica, sendo que Manuzita e os irmãos Jerônimo, papel de Jesuíta Barbosa, e João Guerreiro, vivido por Rafael Vitti, formam o trio. O fim do grupo no início dos anos 80 é o começo da trama desses ex-astros mirins, que se reencontram adolescentes.

Isabelle descreveu sua personagem de forma bem humorada:

- Ela é uma heroína muito natural, muito transparente, descompensada e bem doidinha, riu.

Aliás, no lançamento da trama, que rolou na última semana no Rio de Janeiro, ela mostrou que já está no clima de Manu, tendo apostado em um vestido de oncinha e um sapato rosa para o evento.

Manuela Renata Andrade é o verdadeiro nome de Manuzita. Ela inicia na história de Verão 90 com apenas nove anos de idade e reaparecerá na segunda fase da trama, aos 20. Criada para ser uma estrela, desde pequena sua mãe, Lidiane Andrade, papel de Cláudia Raia, fará de tudo para ver o sucesso da filha e aprontará muitas confusões durante a história. Quem já está ansioso para ver?