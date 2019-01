Sevilla faz 5 gols no segundo tempo, goleia Levante e assume 3º lugar na Espanha

26/01/2019 | 12:38



Com um segundo tempo espetacular, o Sevilla goleou o Levante, por 5 a 0, neste sábado, e quebrou um jejum de quatro jogos sem vitória no Campeonato Espanhol.

Com o resultado, a equipe soma 36 pontos e assume momentaneamente o terceiro lugar, superando o Real Madrid, que joga neste domingo, no saldo de gols (14 a 6). O Levante continua com 26 pontos, em décimo lugar.

Depois de um primeiro tempo equilibrado em que os dois times tiveram chances de marcar, a segunda etapa foi toda da equipe da casa. Logo aos três minutos, o francês Wissam Ben Yedder abriu o placar.

Aos 15, André Silva ampliou para o Sevilla e Franco Vazquez marcou o terceiro, aos 26, com grande facilidade, pois a defesa do Levante parecia atordoada com a sequência de jogadas do adversário.

De pênalti, aos 35 minutos, Pablo Sarabia transformou o placar em goleada, que foi aumentada no minuto final de jogo por intermédio do holandês Quincy Promes, ao aproveitar o rebote do goleiro, após falhar em cobrança de pênalti.

Mais três jogos estão previstos pelo Espanhol neste sábado. São eles: Atlético de Madrid x Getafe, Leganés x Eibar e Valencia x Villarreal.