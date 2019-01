26/01/2019 | 12:11



O presidente Jair Bolsonaro deixou a reunião que manteve com autoridades e representantes da Vale sobre a ruptura da barragem da mineradora em Brumadinho (MG) sem falar com a imprensa. Bolsonaro embarcou pouco antes do meio-dia.

A expectativa é de que ocorra dentro de instantes uma entrevista coletiva, porém conduzida pelo governador de Minas, Romeu Zema.