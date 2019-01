26/01/2019 | 12:10



O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, assinou uma portaria determinando que os órgãos vinculados ao Setor de Geologia e Mineração da pasta façam à apuração das circunstâncias que acarretaram o rompimento da barragem 1 da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG).

A portaria prevê que os relatórios circunstanciados sobre as causas do rompimento, bem como sobre as providências adotadas, sejam enviadas ao MME semanalmente.

O ministro também determinou aos órgãos que adotem providências para mitigar os danos causados pelo rompimento da barragem. A portaria deve ser publicada no Diário Oficial da União (DOU) na segunda-feira (28) ou em edição extra, se houver.