26/01/2019 | 12:10



A espera acabou! Camilla Camargo revelou na última sexta-feira, dia 25, por meio de seu Instagram, o sexo de seu primeiro filho: será um menino!

Ela postou uma foto acariciando a barriga e escreveu na legenda, com hashtags:

Meu Menino... #mãedemenino #12semanas #amormaiordomundo

Nos Stories, Camilla explicou que não faria chá revelação pois já sabia o sexo do bebê, fruto de seu casamento com Leonardo Lessa. Ela também contou que sua intuição estava errada, pois tinha certeza que seria uma menina, até que, na noite antes de fazer o exame de sexagem do filho, ela sonhou que era um menino.