Outro mar de lama

Do Diário do Grande ABC



26/01/2019 | 11:53



Pouco mais de três anos depois de o Brasil e o mundo ficarem estarrecidos com a maior tragédia causada no País pelo rompimento de duas barragens de rejeitos da mineradora Samarco, em Mariana, parte de outra cidade das Minas Gerais se viu engolida pela lama resultante do processo de extração de ferro. Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e comunidade no entorno estavam no caminho do novo mar de lama que se formou com o vazamento de 12,7 milhões de metros cúbicos de resíduos da barragem da mina do Córrego do Feijão.

Uma tragédia anunciada, que até ontem tinha causado sete mortes, número que deve subir e superar as 19 de Mariana. Afinal, falava-se em 150 desaparecidos, muitos dos quais provavelmente funcionários que estavam no restaurante e na área administrativa da mineradora no momento em que a barragem se rompeu. O presidente da companhia admite que o número de vítimas será bem maior, mas parece tentar minimizar o desastre ao comentar que o dano ambiental, desta vez, será menor.

Fato é que ele tinha mesmo de vir a público tentar explicar o inexplicável. Ou seja, reconhecer que a empresa negligenciou medidas de segurança e que o desastre de Mariana não serviu de lição. Também os governos federal e de Minas Gerais devem explicações ao Brasil e ao mundo, porque é inadmissível que nenhum órgão de fiscalização tenha acompanhado par e passo as condições desta e das outras centenas de barragens de rejeito espalhadas pelo País.

O mínimo que se espera, agora, é mais responsabilidade do poder público nas questões que envolvem a operação de mineradoras. Até porque, o novo mar de lama surgido do rompimento da barragem do Córrego do Feijão decorreu sobremaneira do comportamento negligente das ditas autoridades. Não por acaso, a legislação ambiental e a exploração de riquezas do subsolo estão subordinadas a interesses que não levam em conta a preservação da natureza e nem mesmo o ser humano.Fosse diferente, com certeza famílias não estariam hoje chorando seus mortos e sem saber o que será do futuro. Muitas perderam o pouco que tinham sob a lama da ganância.