Moradores de Mauá reclamam de falta de água

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



26/01/2019 | 11:33



Moradores de bairros altos de Mauá reclamam das constantes interrupções no abastecimento de água da cidade. Nas regiões mais altas, relatam os munícipes, a água só chega durante a madrugada e mal há tempo para encher as caixas. A Sama (Saneamento Basico do Município de Mauá) alega que não há qualquer problema na rede e que o problema é devido ao alto consumo nos dias mais quentes.



A administradora Patricia Oliveira Santana, 40 anos, reclamou que além de conviver com a falta de água, a conta não tem qualquer redução. “Ficamos várias horas sem água e quando chega a fatura, é como se tivesse estado disponível o tempo todo”, protestou. Moradora do Zaíra 6, a munícipe explicou que tem usado baldes, bacias e até panelas para guardar água. “E vamos economizando o que tem na caixa. Não é um problema recente, mas nas últimas semanas, piorou”, afirmou.



A saladeira Dayusca Figueiredo Camilo, 25, moradora também do Zaíra 6, afirmou que ela e a mãe têm levantado de madrugada para lavar roupas. “Chega umas 3 horas da manhã, quando são 5 horas já não tem mais”, explicou. “E quando a gente liga na Sama para reclamar, ainda dizem que está tudo normal”, completou.



A dona de casa Nair Nogueira Santana de Siqueira, 60, moradora do Jardim Anchieta, relatou que só tem água na torneira da rua nas primeiras horas da manhã. “Para lavar a roupa tenho que acordar bem mais cedo, isso quando tem”, afirmou. Baldes e bacias também são utilizadas para armazenar o produto. “É uma situação muito difícil”, pontuou.



Em nota, a Sama informou que não há problemas na rede. “Houve o rompimento de uma adutora na Avenida Presidente Castelo Branco, no Jardim Zaíra, o que ocasionou a redução do nível dos reservatórios. O conserto foi realizado em tempo recorde pelas equipes da SAMA, inclusive durante a madrugada, e a normalização do abastecimento após o ocorrido requer certo tempo. Há também a questão do tempo mais quente. O consumo se eleva e podem ocorrer intermitências no abastecimento de partes mais altas da cidade”, relatou a nota.



A empresa afirmou, também, que a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) tem enviado a quantidade acertada de água para Mauá, média de 1.050L/segundo. “A autarquia tem estado em constate contato com a empresa, em busca de tratativas que possam solucionar as questões que porventura apareçam, e a empresa tem sido muito prestativa e solícita, nos atendendo prontamente sempre que procurada”, completou o comunicado, reforçando que o abastecimento em toda a cidade está normalizado.



OBRAS

A Sama já deu início à obras na Vila Vitória, com objetivo de melhorar o abastecimento no bairro e em áreas vizinhas. “As intervenções, antes previstas para daqui um mês, foram antecipadas devido à necessidade de soluções rápidas para o bairro, uma vez que demandas urgentes dos moradores chegaram até a superintendência da autarquia”, informou em nota.