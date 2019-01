26/01/2019 | 11:23



O Governo de Minas informou que dois parentes de desaparecidos no rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, foram internados na manhã deste sábado (26), no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. As vítimas passaram mal ao serem informadas do desaparecimento de familiares. O estado de saúde delas é estável.

Três anos depois do rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco (Vale e BHP), em Mariana, em Minas Gerais, em novembro de 2015, ontem novo desastre ameaça o estado, com o rompimento de uma barragem da Mina do Feijão, da Vale, em Brumadinho.