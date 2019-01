Grávida do segundo filho, Ticiane Pinheiro revela: - Se tudo correr bem, vou ter mais um na sequência

26/01/2019 | 10:10



Ticiane Pinheiro é uma mulher e tanto! Mãe de Rafaella Justus, fruto de seu relacionamento com Roberto Justus, a apresentadora espera agora pela sua segunda filha, que veio da união com o jornalista Cesar Tralli. Para acabar com a curiosidade dos fãs, Tici gravou um vídeo para o seu canal no YouTube na última sexta-feira, dia 25, respondendo a algumas perguntas sobre a sua segunda gestação. E acredita que ela já pensa em ter mais um filho?

- Eu tenho muita vontade de ter mais filhos, sim. Eu sempre quis ter dois, mas agora eu estou mais empolgada, né? Dependendo dessa gestação, se tudo correr bem, vou ter mais um sim, na sequência, revelou a artista.

Ticiane também contou o quanto já engordou com a gravidez.

- Estou com 16 semanas e até agora engordei um quilo e meio.

A apresentadora ainda disse que estava planejando ficar grávida, mas que não estava muito preocupada com as circunstâncias.

- Faz uns seis meses que eu deixei na mão de Deus. Mas sem noia. Sabe quando você fala ''A hora eu Deus mandar, seja bem-vindo''? Então realmente, eu queria muito, mas eu estava deixando rolar.

Tici também falou sobre a divisão de quartos em sua casa.

- A Rafa está em um quarto e a bebê vai estar em outro quarto. Até porque bebê chora muito quando pequena. Então como temos um quarto a mais, vai ficar nele a bebezinha. Depois, quando elas crescerem, pode ser sim que elas durmam no mesmo quarto, mas talvez pela diferença de idade, que já são nove anos, eu acho que não vai ser possível.

A apresentadora, que está com 42 anos de idade, também admitiu que não recorreu a nenhum tratamento.

- Não fiz tratamento. Foi natural, foi uma benção mesmo. Eu já estou com mais de 40, então você tem essa preocupação. Mas também dizem que depois que você tem o primeiro filho, fica mais fácil.

Fã do signo de câncer, a artista contou que foi uma coincidência muito boa ter a segunda filha na mesma época do nascimento de Rafinha.

- A bebê está para nascer em julho, o médico previu até dia 12, mas acho que vai antecipar. Porque dia 12 fará 40 semanas, e a Rafa nasceu de 38.

E como será que ela descobriu a gravidez?

- Eu fui para a Bahia e quando eu voltei de viagem, vi que a menstruação não vinha. Até que um dia eu fiz um exame de sangue e deu positivo. Tinha dado negativo logo no comecinho, porque era muito pequenininho ainda. Então achei que estava tranquila. Mas com esse atraso todo, fiz o teste e deu positivo. A Rafa ficou muito feliz. Ela queria muito uma menina e acho que ela vai ser uma excelente irmã.

Por fim, Tici revelou que planeja ter um parto normal.

- Vou tentar um parto normal, espero que ela queira sair naturalmente. Mas senão, eu vou fazer a cesárea tranquilamente.