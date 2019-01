Apesar da vaga no hexagonal final do Sul-Americano, Amadeu cobra a seleção

26/01/2019 | 09:55



Apesar da vitória sobre a Bolívia e a classificação para o hexagonal final do Sul-Americano Sub-20, no Chile, o técnico Carlos Amadeu não aprovou o desempenho da seleção brasileira na primeira fase da competição. "Estamos nos cobrando. Eu e os jogadores podemos entregar algo melhor."

O cansaço após quatro jogos em sete dias, o clima e o vento foram apontados pelo treinador como problemas para o time desempenhar um bom papel no torneio até agora. "Tivemos o controle no início, mas era um jogo lento. O clima proporcionou isso, com 32, 33 graus. Viemos de quatro jogos consecutivos. Não conseguíamos praticar o que pensávamos. A Bolívia tem ideia de jogo bem interessante, empurra seus laterais para o campo adversário, joga com três atacantes por dentro", disse o treinador, ao explicar o magro 1 a 0 diante dos bolivianos.

A tensão pela necessidade da vitória para seguir no campeonato também foi apontada como um obstáculo para os jogadores praticarem um bom futebol. "Creio que o emocional, a tensão pela classificação, tenham proporcionado essa insegurança de meter a última bola. Temos que estar atentos a isso, trabalhar essa insegurança porque temos potencial para mais."

As poucas oportunidades de gol também são uma preocupação para os próximos jogos. "Não encaixamos na chegada da área. Conseguimos construir até o meio de campo, mas depois tivemos dificuldades. Fomos um pouco melhores no segundo jogo. No terceiro fizemos mais finalizações, mas frente à Bolívia nas algumas vezes que chegamos, não aproveitamos."

O Brasil volta a jogar na terça-feira. Amadeu não poderá contar com Ramirez, suspenso pelo segundo cartão amarelo. Papagaio, com torção no tornozelo, também deve ficar fora do primeiro jogo no hexagonal.