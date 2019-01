Daniela Mercury e Caetano Veloso fazem parceria

26/01/2019 | 09:00



A cantora baiana Daniela Mercury lançou nesta quinta-feira, 24, a música Proibido o Carnaval, uma composição própria gravada em parceria com seu conterrâneo Caetano Veloso para o carnaval de 2019.

A faixa estava originalmente programada para ser lançada na sexta-feira, 25, mas a cantora surpreendeu seus seguidores adiantando o lançamento em 24 horas. Proibido o Carnaval já está disponível nas principais plataformas de streaming musical e no YouTube, onde a artista divulgou um clipe com os bastidores da gravação do single com Caetano.

Em suas redes sociais, Daniela Mercury relatou que, enquanto compunha a canção, só vinha à sua mente Caetano cantando com ela. Por meio de uma postagem, ela agradeceu a participação do músico.

Com letra provocativa, Proibido o Carnaval faz alusão a eventos recentes no cenário político nacional, como o verso "Vai de rosa ou vai de azul?", que se repete duas vezes e remete a uma recente fala da atual ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. A declaração da ministra, que afirmou que o Brasil estaria em uma nova era na qual "menina veste rosa e menina veste azul" foi dita em um vídeo que repercutiu nas redes sociais no início do ano.

Politizada, a letra também se refere à censura por quatro vezes ao longo da música: "Abra a porta desse armário / que não tem censura pra me segurar". O refrão da música também faz essa referência ao repetir que "Tá proibido o carnaval / Neste país tropical".

A faixa não é o primeiro lançamento de Daniela Mercury em 2019. A faixa sucede o single Pantera Negra Deusa, que a cantora havia publicado ainda em janeiro.

Proibido o Carnaval também não foi a estreia de Caetano Veloso este ano. Na semana anterior, a cantora carioca Iza já havia lançado uma música, intitulada Divino Maravilhoso, em parceria com Caetano.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.