Harden faz 35 pontos e Houston Rockets derrota o Toronto Raptors por 121 a 119

26/01/2019 | 07:55



O Houston Rockets obteve uma importante vitória sobre o Toronto Raptors, por 121 a 119, na rodada de sexta-feira à noite da NBA. Pela 22ª vez consecutiva, o armador James Harden anotou 30 ou mais pontos em um jogo.

O pivô brasileiro Nenê Hilário ficou em quadra sete minutos pelo Houston, pegou três rebotes e marcou dois pontos.

Pelo lado do time canadense, o destaque mais uma vez ficou para Kawhi Leonard, com 32 pontos. O Raptors perdeu pela 15ª vez, em 51 jogos. Ocupa o segundo lugar na Conferência Leste. Com a 28ª vitória, após 48 jogos, o Houston está em quinto lugar na Conferência Oeste.

Em Denver, na maior "goleada" da rodada, o Nuggets não teve dó do Phoenix Suns e marcou 132 a 95, com 20 pontos de Paul Millsap. Apesar da derrota, Devin Booker brilhou com 35 pontos para o Suns.

O Denver tem a segunda melhor campanha da Conferência Oeste, com 32 vitórias e 15 derrotas. O Phoenix é o lanterna, com 40 derrotas e apenas 11 vitórias.

Em Dallas, o novato Luka Doncic marcou 32 pontos e ajudou muito o Mavericks a superar o Detroit Pistons por 106 a 101.

Apesar da derrota, Blake Griffin somou 35 pontos e pela oitava vez nos últimos 11 jogos marcou 30 ou mais pontos em um jogo.

O Dallas é o 12º colocado do lado Oeste, com 22 vitórias, em 48 jogos, enquanto o Detroit, nono do Leste, perdeu o 21º jogo, após 48 rodadas.

Resultados dos jogos de sexta-feira:

Orlando Magic 91 x 95 Washington Wizards

Brooklyn Nets 109 x 99 New York Knicks

Cleveland Cavaliers 94 x 100 Miami Heat

Houston Rockets 121 x 119 Toronto Raptors

Chicago Bulls 101 x 106 Los Angeles Clippers

Memphis Grizzlies 96 x 99 Sacramento Kings

Dallas Mavericks 106 x 101 Detroit Pistons

Milwaukee Bucks 108 x 99 Charlotte Hornets

Denver Nuggets 132 x 95 Phoenix Suns

Utah Jazz 106 x 102 Minnesota Timberwolves

Jogos previstos para este sábado:

New Orleans Pelicans x San Antonio Spurs

Memphis Grizzlies x Indiana Pacers

Boston Celtics x Golden State Warriors

Denver Nuggets x Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers x Atlanta Hawks