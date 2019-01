Santo André futsal acerta com fixo Pula

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



26/01/2019 | 07:00



O Santo André futsal anunciou ontem reforço que muda o status da equipe na temporada. Pensando grande, o clube acertou com o fixo Pula, ex-Magnus de Sorocaba, que é um dos grandes nomes da modalidade e chega disposto a contribuir para a evolução do jovem time andreense.

“Fiquei feliz com o acerto. Santo André é uma equipe com muito potencial de crescimento e estou acreditando no projeto que me apresentaram. Tenho certeza de que podemos fazer grande temporada”, comentou Pula, que, de quebra, ainda vai ficar perto de casa. “O fato de jogar ao lado dos meus familiares também contribuiu para o acerto”, ressaltou ele, que mora na Zona Leste de São Paulo.



O contato com o Santo André foi facilitado pelo agora companheiro de clube Cesinha. “Conheci o time ao jogar contra eles na Liga Paulista do ano passado. Aí conversamos e deu tudo certo. Conheço bem o Cesinha e também o Ivan (técnico)”, explicou.



Pula tem história vitoriosa no futsal. Em 2006, ele se naturalizou russo e passou a defender a seleção do país nas competições internacionais. Chegou ao ápice no Mundial de 2008, quando se tornou o jogador a marcar mais vezes em único jogo na história do torneio – nove, na vitória da Rússia por 31 a 2 sobre Ilhas Salomão. Na ocasião, ele terminou a competição como artilheiro, com 16 gols – um a mais que o brasileiro Falcão. Foram 14 temporadas defendendo equipes russas, antes de ser contratado pelo Sorocaba, em 2018.



Apesar do carinho com a Rússia, Pula garante que a relação com a seleção acabou. “Foi gratificante jogar pela Rússia, foram oito anos na seleção e três mundiais, mas saí pela porta da frente”, comentou o experiente fixo, 38 anos, que antes de ir para o Exterior defendeu Corinthians, Orlândia e Carlos Barbosa.



Pula foi apresentado ontem e, na segunda-feira, será a vez dos outros jogadores do elenco serem conhecidos. Eles serão anunciados durante o congresso técnico da quarta edição da Copa Diário de Futsal, evento que acontecerá no Palácio dos Lírios, na Vila Vitória, em Santo André.

O primeiro desafio do Santo André nesta temporada será o Campeonato Paulista, que tem início previsto para março.