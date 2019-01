Calo no sapato de Alaíde Damo

Raphael Rocha

26/01/2019



Figura próxima da prefeita em exercício de Mauá, Rogério Zutin vem colecionando inimizades na administração. Isso porque, segundo servidores que conversaram com a coluna, se apresenta como chefe sem ser. As reclamações chegaram ao ouvido da emedebista, que, rapidamente, alocou Zutin como secretário de Meio Ambiente. Além de dar status no primeiro escalão ao aliado, a ideia era tirar Zutin do Paço, já que a sede da pasta fica no bairro Matriz. Além disso, Alaíde viu o superintendente da Sama (Saneamento Básico do Município de Mauá), Toninho Bertucci, contratar Eduardo de Abreu Zutin como chefe de departamento na autarquia. Eduardo é filho de Rogério Zutin – pode se caracterizar, portanto, nepotismo. Só que, mesmo com todos os atos, os questionamentos não cessam. É esperar para ver se a postura dele trará desgaste ao governo interino.

Sugestão

O presidente da Câmara de São Caetano, Pio Mielo (MDB), apresentou à Secretaria de Educação proposta de criação do programa de recadastramento anual para condutores de transportes escolares, com minuciosa vistoria. A proposta teve como mote reportagem do Diário, no dia 19, que mostrou que fiscalização feita pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) em cidades da região, entre elas São Caetano, apontou irregularidades em vans escolares. “Pela atividade honrosa e importante que exercem diariamente, que exige grande profissionalismo e responsabilidade, transportando crianças e adolescentes, faz-se necessária vistoria rigorosa”, comentou o emedebista. São Caetano dispõe de 19,4 mil alunos matriculados na rede municipal e 1.600 utilizam veículos autorizados pela administração.

Contas – 1

Por falar em São Caetano, chegaram à Câmara as contas de 2012 da Prefeitura, último ano da segunda passagem do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) no Palácio da Cerâmica. O balanço financeiro foi rejeitado pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) após imbróglio jurídico – já haviam sido apreciadas e o parecer negativo fora mantido pelo Legislativo. Auricchio alegou falta de amplo direito de defesa, pleito atendido. Na reanálise do TCE, a reprovação foi confirmada.

Contas – 2

A partir da notificação – dia 15 –, a Câmara de São Caetano tem 90 dias para encaminhar a votação. As contas de José Auricchio Júnior (PSDB) serão analisadas pela futura Comissão de Finanças, que será escolhida na volta da sessão, dia 5. São cinco componentes e eles definirão o presidente do grupo. O mandatário da comissão é quem vai produzir e assinar o parecer que irá para avaliação dos vereadores. Ou seja, a função de presidente da Comissão de Finanças será vital para o processo.

Português

Vereador de Santo André, Almir Cicote (Avante) disparou para seus contatos no WhatsApp propaganda de divulgação de um telefone celular no qual o morador pode encaminhar demandas do bairro. Mas com erro grave de português: “Sujestões (sic) de melhora para o seu bairro? Chama o Ficha Limpa”, escreveu, trocando o ‘G’ pelo ‘J’ na palavra ‘sugestões’. Na sequência reencaminhou a figura, com a escrita correta.