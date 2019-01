Rompimento de barragem da Vale em Minas deixa 7 mortos e 150 desaparecidos

26/01/2019 | 07:00



Barragem da mina do Córrego do Feijão, da mineradora Vale, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, se rompeu na tarde de ontem, atingindo a área administrativa da empresa e a comunidade da Vila Ferteco. O acidente, que fez o País relembrar da tragédia em Mariana, em 2015, quando 19 pessoas morreram, pode resultar em perdas humanas maiores. Segundo o governo de Minas, há sete mortos e cerca de 150 desaparecidos; outros 279 foram resgatados com vida. Bombeiros socorreram cinco feridos ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

Construída em 1976, a barragem 1 da Vale acumulava 12,7 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério e não recebia material havia três anos. Não havia informações sobre a causa do acidente até o fechamento desta edição.

Nas ruas de Brumadinho, o desespero era visível. Parte dos moradores teve de deixar as casas, parte saiu em busca de informações de familiares e amigos. Ao lado do desespero, houve solidariedade: vizinhos abriram os lares e se ofereceram como voluntários no socorro às vítimas.

Recém-chegado de Davos, o presidente da Vale, Fabio Schvartsman, admitiu que, apesar de o dano ambiental ser menor do que o de Mariana, o humano será maior. Segundo ele, 300 empregados estavam no prédio administrativo e restaurante da mina Feijão no momento do acidente. “Os mais afetados serão os nossos funcionários”, afirmou, citando que a barragem fica em zona rural, com baixa densidade populacional. Após o acidente, as ações da empresa negociadas nos Estados Unidos caíram 10%.

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) lamentou o rompimento da barragem em Brumadinho e determinou a formação de gabinete de crise para informar o Palácio do Planalto e acompanhar as medidas adotadas para “minorar os danos” na região. Ele sobrevoará a área na manhã de hoje, acompanhado de ministros e da primeira-dama, Michelle Bolsonaro. O presidente pretende retornar a Brasília no mesmo dia para que, amanhã, viaje a São Paulo, onde ficará internado para a cirurgia de retirada da bolsa de colostomia.

A estatal Furnas, do grupo Eletrobras, paralisou as operações das duas turbinas da hidrelétrica Retiro Baixo, no Rio Paraopeba, para evitar que os rejeitos comprometam a estrutura.

Três anos após o rompimento da barragem da Samarco, que destruiu o distrito de Bento Rodrigues, também em Minas, a Lei de Segurança das Barragens, que endureceria a fiscalização e a punição aplicada às empresas no caso de acidentes, não foi aprovada. O promotor de Justiça Guilherme de Sá Meneghin, que atuou no caso, afirmou que o novo rompimento está longe de ser surpresa. “Esse modelo de barragem está sujeito ao desastre”, disse.

FISCALIZAÇÃO

Dados do Relatório de Segurança de Barragens de 2017, publicado no ano passado, apontam que a ANM (Agência Nacional de Mineração) é responsável pela fiscalização de 790 barragens de rejeito no País. O trabalho, porém, limitou-se a 211 vistorias, o que equivale a 27% das instalações – 45 estruturas teriam situação preocupante, no entanto, a de Brumadinho não é citada no documento.

