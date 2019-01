ETI e o parque industrial do Grande ABC

Ao formar a sua primeira turma de mecânicos, funileiros, soldadores, retificadores, torneiros, ferramenteiros – esta uma profissão nobre –, a ETI Lauro Gomes, de São Bernardo, atendia a uma preocupação do parque industrial do Grande ABC.

Era 1968. Naquele ano, o bissemanário News Seller se transformava no Diário do Grande ABC. Tudo era crescimento. Nossos entrevistados, professor Jamil Luchezi e Valter Romero, lembram que as indústrias mantinham escolas internas para também formar aqueles profissionais. Só a Volkswagen empregava 54 mil pessoas.

A ETI Lauro Gomes, então, nasceu forte. Cada formando era imediatamente absorvido pelo parque industrial. São Bernardo e o Grande ABC respiravam desenvolvimento.

Os 50 anos da primeira formatura da ETI Lauro Gomes

Homenagem aos pioneiros, recado aos contemporâneos

Entrevistados: professor Jamil Luchezi e Valter Romero

