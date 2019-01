UBS Taboão passa por obras para sediar PA 24 horas

Da Redação



26/01/2019



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), assinou ontem a ordem de serviço para início das obras de instalação do PA (Pronto Atendimento), com serviço 24 horas no bairro Taboão. A unidade funcionará nas dependências da UBS (Unidade Básica de Saúde) Taboão (Avenida do Taboão, 4.281), a partir de julho. Serão investidos R$ 727,4 mil com recursos municipais.

Voltada exclusivamente para atendimentos de urgência e emergência, a nova estrutura contará com quatro consultórios médicos, além de salas de emergência e de observação e triagem. Para o PA, serão contratados 18 médicos, oito enfermeiros, 16 técnicos de enfermagem e oito recepcionistas. A expectativa é a de que sejam realizados cerca de 6.000 atendimentos de urgência por mês.

“Aqui terão médicos e equipes de apoio de domingo a domingo, além de unidades de resgate”, destacou Morando, durante a cerimônia de assinatura de ordem de serviço. O ato foi acompanhado pelo secretário de Saúde, Geraldo Reple.

Para isso, os atendimentos da unidade serão temporariamente realocados, a partir do dia 4 de fevereiro, para as UBSs Pauliceia e Rudge Ramos. A obra de modernização e instalação de novos equipamentos terá prazo de cinco meses para conclusão.

No período de obras, os pacientes atendidos contarão com ônibus gratuitos, fornecido pela Prefeitura, que farão viagens de hora em hora para as unidades mais próximas (Pauliceia e Rudge Ramos), a partir das 7h de cada dia.