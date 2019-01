25/01/2019 | 20:12



Integrantes da Comissão Nacional de Direito Ambiental da Ordem de Advogados do Brasil estão a caminho de Brumadinho (MG) para prestar assistência à comunidade e acompanhar as medidas de segurança adotadas depois do rompimento de três barragens da Vale.

Em nota, a Ordem afirma que o desastre de hoje, três anos depois da tragédia de Mariana, demonstra a urgência na modificação das leis sobre barragens para disposição de rejeitos de mineração.