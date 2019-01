Do dgabc.com.br



25/01/2019 | 20:00



O sábado terá tempo instável em todas as cidades do Grande ABC. O dia será de céu predominantemente nublado, com algumas aparições tímidas de Sol.

A partir da tarde há possibilidade de pancadas de chuva de intensidade moderada, ocasionalmente forte, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios.

O tempo segue mais fresco, com mínima de 15º e máxima de 28º. Já no domingo, o Sol volta a brilhar e as chances de chuva diminuem.