Prefeitura de Brumadinho prepara estrutura de atendimento emergencial e IML

25/01/2019 | 19:37



O vice-prefeito de Brumadinho, na Grande Belo Horizonte, Leônidas Maciel (PR), falou sobre os primeiros procedimentos tomados pela prefeitura em relação ao rompimento da barragem da Vale no Córrego do Feijão. Segundo ele, já está sendo preparada uma estrutura de atendimento emergencial na cidade, além de um IML para identificar possíveis mortos na tragédia.

"Também estamos contando com o apoio e solidariedade das cidades vizinhas, que estão reforçando o atendimento aos afetados", confirmou o vice-prefeito. Além disso, um abrigo temporário para as vítimas está sendo montado na quadra poliesportiva da cidade, onde também será feito o atendimento à população que busca por informações sobre desaparecidos. "Também devemos receber doações para as vítimas na quadra, mas isso não foi confirmado até o momento."