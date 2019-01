Vale informa ter disponibilizado atendimento humanitário em Brumadinho

25/01/2019 | 19:36



A Vale informou, em nota, que criou um Comitê de Ajuda Humanitária, com equipe formada por assistentes sociais e psicólogos, para prestar assistência aos atingidos pelo rompimento da barragem em Brumadinho (MG). A empresa também disse estar providenciando hospedagem aos atingidos e familiares.

Os pontos de atendimento são: Faculdade Asa e Estação Conhecimento de Brumadinho. Nesses locais, funcionários da empresa atuarão como voluntários na prestação de serviço de acolhimento e identificação. A Vale disse que já está providenciando todos os recursos necessários (alimentos, água, medicamentos etc). A iniciativa conta com apoio do Sesi, de MG, que também fornecerá infraestrutura, como tendas e cadeiras.