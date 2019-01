Anne Hathaway afirma que novo filme de 'O Diário da Princesa' já tem roteiro

25/01/2019 | 19:07



Anne Hathaway afirmou na quinta, 24, durante entrevista para Andy Cohen, do programa Watch What Happens Live, que haverá o terceiro filme de O Diário da Princesa.

De acordo com a atriz, já existe um roteiro para a sequência e parte do elenco já está definida.

"Há um roteiro para o terceiro filme. Eu quero fazer isso. Julie quer fazer isso. Debra Martin Chase, nossa produtora, quer fazer isso. Todos nós realmente queremos que isso aconteça. Mas apenas vamos fazer quando for perfeito, porque amamos tanto quanto vocês amam", disse.

Hathaway interpreta a protagonista da história a princesa Mia Thermopolis e Julie Andrews faz a personagem a rainha Clarisse Renaldi.

No entanto, Anne não falou a respeito de prazos para lançamento. "É tão importante para nós como é para você, e não queremos entregar nada até que esteja pronto, mas estamos trabalhando nisso."

O Diário da Princesa original foi lançado em 2001, há dezoito anos.