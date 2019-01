Após tentativa de assalto, homem entra na Prefeitura de Mauá para fugir de guarda

Do dgabc.com.br



25/01/2019 | 18:48



Dois homens tentaram assaltar um casal dentro do estacionamento do Paço Municipal de Mauá, nesta sexta-feira (25). Ao perceber a movimentação, a GCM (Guarda Civil Municipal) efetou a abordagem, mas a dupla fugiu.

Enquanto um dos suspeitos foi capturado ainda no estacionamento, o outro teria conseguido entrar no prédio da Prefeitura após se passar por um servidor, alegando que havia esquecido um objeto nas dependências da Administração. Ele, no entanto, foi pego pela guarda quando seguia em direção ao Fórum.

Um simulacro de arma foi apreendido com a dupla. Ambos já têm passagem por roubo.

A Prefeitura foi procurada para esclarecer o ocorrido e a reportagem aguarda um posicionamento.