Mauá reajusta tarifa de ônibus para R$ 4,30

Do Diário do Grande ABC



25/01/2019 | 18:50



A prefeita em exercício de Mauá, Alaíde Damo (MDB), publicou, na tarde desta sexta-feira (25), decreto que autoriza o reajuste na tarifa do transporte coletivo municipal. O novo valor, fixado em R$ 4,30, passa a valer a partir do dia 5 de fevereiro. Atualmente, a passagem custa R$ 4.

Mauá era a única cidade da região que ainda não havia reajustado o preço da passagem dos coletivos municipais. Anteriormente, as prefeituras de Santo André (de R$ 4,40 para R$ 4,75), São Bernardo (de R$ 4,40 para R$ 4,75), São Caetano (de R$ 4,20 para R$ 4,50), Diadema (de R$ 4,40 para R$ 4,65), Ribeirão Pires (de R$ 4 para R$ 4,40) e Rio Grande da Serra (de R$ 3,80 para R$ 4,20) já haviam aplicado a correção no valor da tarifa.

As passagens do Metrô e trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) também passaram a ter novos valores. Ambas foram reajustadas de R$ 4 para R$ 4,30, aumento de 7,5%, levando a tarifa para o mesmo preço do ônibus de São Paulo, que também teve aumento neste mês.