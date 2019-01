Gabinete de crise em Brumadinho é montado a 6 km do local da tragédia

25/01/2019 | 18:16



O gabinete de crise da tragédia em Brumadinho está sendo estruturado na Faculdade Asa, que fica a pouco mais de seis quilômetros do local do acidente. Já foram mobilizados quatro helicópteros da Polícia Militar (MG), pelo menos um da Polícia Civil e dezenas de viaturas da corporação, além de socorristas do Samu e ambulâncias.

Os helicópteros estão utilizando o gramado de um campo de futebol da faculdade para aterrissagem, enquanto uma estrutura de atendimento médico emergencial está sendo montada em um galpão ao lado.

"No local teremos apenas uma estrutura emergencial, já que lá falta água, energia e o acesso é complicado", afirma o major Flávio Santiago, da comunicação da PM. "O atendimento principal e o centro de controle das operações serão aqui", completa.