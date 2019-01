25/01/2019 | 18:10



A tailandesa mais querida do MasterChef, Yujontorn Tappabutt, mais conhecida como Yuko, divulgou através da sua rede social que será mamãe! Assim que publicou a imagem com os resultados da ultrassonografia feita por ela, uma chuva de comentários parabenizando a ex-participante do reality já começou a aparecer.

E a chefe conseguiu esconder bem toda a sua gravidez, pois ela está no quinto mês da gestação!

- Dezenove semanas de gravidez, tá na metade do caminho já, escreveu ela na publicação.

Jiang Pu, finalista do segundo MasterChef e Michele Crispim, campeã da edição que contou com a tailandesa também aproveitaram o momento para felicitar a nova mamãe.