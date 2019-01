Ivete Sangalo lança EPcom participações especiais

25/01/2019 | 18:10



Ivete Sangalo aproveitou a data do aniversário da cidade de São Paulo, dia 25, para lançar o seu novo EP Carnaval com Ivete - Ivete Experience. Como é apenas uma versão reduzida de um álbum, a baiana colocou apenas quatro faixas.

O trabalho é uma amostra do DVD que ela gravou na capital paulista, em dezembro de 2018, que contou com as participações especiais de Léo Santana e Claudia Leitte. Depois de escolher Salvador, Rio de Janeiro e Nova York como grandes palcos para a produção do seu trabalho, a cantora dessa vez escolheu São Paulo para o seu terceiro álbum ao vivo.

Ivete já vem inovando em muitas coisas, o seu single Teleguiado foi lançado em uma ação pra lá de especial no próprio dia da gravação de seu DVD, no Allianz Parque, 30 minutos depois do término do show. Além dessa, outras três músicas também estão no EP como: Mainha Gosta Assim, com Léo Santana, Lambada (Corpo Molinho), com Claudia Leitte e o medley Oba, Eu Vou Lá/ Lambada de Delícia/ O Coco.