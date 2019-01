Animais domésticos poderão ser transportados no Metrô de São Paulo

25/01/2019 | 16:57



O governador de São Paulo, João Doria, sancionou o projeto de lei 727/2015 que autoriza o transporte de animais domésticos de pequeno porte nos trens do Metrô, CPTM e ônibus intermunicipais da EMTU. As regras do projeto proposto pela Assembleia Legislativa começam a valer nesta sexta-feira, 25.

Estão liberados apenas os pets que tenham no máximo dez quilos, eles devem estar dentro de uma caixa de transporte.

Também existem restrições quanto ao horário de pico. A entrada dos animais poderá ocorrer apenas nos seguintes períodos: das 4h40 até as 6h; das 10h às 16h e das 19h até meia-noite. O bichinho poderá ser transportado em horários de pico quando tiver agendado algum procedimento cirúrgico. Nesse caso, o tutor deverá apresentar uma solicitação formal assinada pelo médico veterinário.

O projeto de lei ressalta que é proibido o transporte de animais ferozes ou peçonhentos que cause desconforto ou insegurança em outros passageiros.