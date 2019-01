Catar e Emirados Árabes Unidos batem favoritos e fazem semifinal na Copa da Ásia

25/01/2019 | 16:44



Emirados Árabes Unidos e Catar garantiram nesta sexta-feira vaga na semifinal da Copa da Ásia. Anfitriões do torneio, os Emirados Árabes eliminaram a Austrália, última campeã, enquanto que o Catar bateu a Coreia do Sul, atual vice-campeã. Os dois jogos terminaram com o placar de 1 a 0.

No Zayed Sports City Stadium, em Abu Dabi, Catar e Coreia do Sul fizeram um jogo muito veloz e com bastante disposição, mas ruim tecnicamente. Poucas foram as chances de gol. Os lances mais perigosos surgiram por intermédio de jogadas individuais ou de chutes de longa distância.

O único gol da partida, diante de 13.791 espectadores, foi marcado aos 33 minutos da etapa final. Abdulaziz Hatem recebeu na intermediária, ajeitou, a marcação não chegou e ele chutou de pé esquerdo no canto esquerdo do goleiro Seung-Gyu Kim.

Em outro jogo sem grande emoção, no Hazza Bin Zayed Stadium, em Al Ain, os Emirados Árabes Unidos alcançaram uma vaga na semifinal graças a uma falha do zagueiro australiano Milos Degenek, aos 23 minutos do segundo tempo. Após um recuo equivocado para o goleiro Mathew Ryan, Ali Ahmed Mabkhout surgiu muito rápido para roubar a bola e tocar para o gol vazio.

Nesta segunda-feira jogam Japão x Irã na primeira semifinal, no mesmo Hazza Bin Zayed Stadium, em Al Ain. A segunda vaga na final será decidida por Emirados Árabes Unidos e Catar na terça, no Mohammed Bin Zayed Stadium, em Abu Dabi). A decisão será na sexta, no Zayed Sports City Stadium, em Abu Dabi.