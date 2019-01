Do dgabc.com.br



25/01/2019



Lindomar Fernandes Alves, 48 anos, irmã de Lindemberg Alves – autor do assassinato da jovem Eloá, em 2008 -, teve alta da UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do CHM (Centro Hospitalar Municipal) de Santo André no início da tarde desta sexta-feira (25). A informação foi confirmada pela Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Saúde.

Lindomar sofreu tentativa de homicídio na manhã da última quarta, quando saía de casa, no Jardim Santo André, para trabalhar. A vítima levou três tiros na região do rosto.

As investigações seguem sem curso definido, de acordo com a Polícia Civil. A vítima ainda não conseguiu prestar depoimento formal devido aos ferimentos.