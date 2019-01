Vale: havia empregados na área administrativa atingida pelos rejeitos

25/01/2019 | 16:11



A Vale informou nesta sexta-feira, 25, que na hora do rompimento da barragem de Brumadinho, da Mina do Córrego do Feijão, em Minas Gerais, empregados da empresa estavam na área administrativa que foi atingida pelos rejeitos. A mineradora, porém, ainda não informou quantas pessoas estavam no local e o estado de saúde delas. Em nota, a Vale confirmou também que parte da comunidade de Vila Ferteco foi atingida pelos resíduos.

"A prioridade máxima da empresa, neste momento, é apoiar nos resgates para ajudar a preservar e proteger a vida de empregados, próprios e terceiros, e das comunidades locais", declarou em nota. O resgate e o atendimento aos feridos estão sendo realizados no local pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil. Ainda não há confirmação sobre a causa do acidente, completou.