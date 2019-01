Maria Beatriz Vaccari



25/01/2019 | 16:18

Assim como no Brasil, o Chevrolet Onix foi o carro mais vendido da América Latina em 2018, com 249.552 unidades emplacadas. A informação foi divulgada pela consultoria italiana Focus2Move. De acordo com o relatório, o segundo lugar ficou com o Nissan Versa, seguido do Ford Ka, da Toyota Hilux e do Volkswagen Gol.

Carros mais vendidos na América Latina

Na galeria, veja quais foram os 50 carros mais vendidos na América Latina em 2018: