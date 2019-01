Série da Netflix ‘cantará’ a bossa nova

Miriam Gimenes



27/01/2019



Se tem um ritmo brasileiro facilmente reconhecido aos quatro cantos do mundo ele atende pelo nome de bossa nova. E quem deve ‘cantá-la’, com produção a ser lançada ainda este ano, é a Netflix, com a série original brasileira Coisa Mais Linda.

Na história, ambientada no fim dos anos 1960, Maria Luiza (Maria Casadevall) é uma jovem e rica paulistana que se muda para o Rio de Janeiro para abrir um restaurante com seu marido. Ao chegar, ela descobre que ele a abandonou e fugiu com todo o dinheiro.

Desesperada no início, Malu se recupera e parte em busca de um novo sonho em meio à vibração da cidade ao ritmo da emergente bossa nova. Nesse desafio, ela contará com três mulheres incríveis: Lígia (Fernanda Vasconcellos), sua amiga de infância e dona de uma voz encantadora; Adélia (Pathy Dejesus), uma carioca negra e trabalhadora absolutamente determinada e com uma força inabalável; e Thereza (Mel Lisboa), uma escritora moderna e independente. A plataforma divulgará mais novidades em www.netflix.com/coisamaislinda.