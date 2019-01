Notícias da semana - 21 a 27 de janeiro

Da Redação



27/01/2019 | 07:00



POLÍTICA

Ministro revela maiores metas para 100 primeiros dias do novo governo

Foram apresentadas as metas consideradas mais importantes para que o governo brasileiro comece a tratá-las nos primeiros 100 dias de trabalho do presidente Jair Bolsonaro (PSL). Onyx Lorenzoni, atual ministro da Casa Civil (cargo que auxilia o governo a gerenciar e integrar todas suas funções), anunciou os 35 assuntos em pauta atualmente. As questões foram discutidas nas últimas semanas por todos os ministros em companhia com o novo líder da Nação.

As medidas foram separadas em temas como economia (caso da redução da máquina administrativa, ou seja, extinção de milhares de funções temporárias dentro da administração pública), educação (com lançamento de programa nacional para redução do analfabetismo), saúde (desafio proposto a aumentar cobertura de algumas vacinas, casos de poliomielite e febre amarela) e cidadania (atenção à modernização do projeto Bolsa Atleta, que patrocina atletas e para-atletas de alto rendimento).

Apesar de tudo, nem todas as metas serão cumpridas no prazo estipulado de 100 dias. Segundo o ministro, parte das ações será iniciada dentro desse tempo e, possivelmente, concluída no futuro.

COMPORTAMENTO

MC Melody para carreira por conta de investigação

A carreira de Gabriella Abreu Severino, a MC Melody, 11 anos, irá parar por um tempo. Os pais da cantora terão que prestar explicações ao Ministério Público de São Paulo (órgão responsável por investigar interesses da sociedade brasileira) por conta de averiguar ‘condições do núcleo familiar’ da artista mirim, que incluem saber se ela está matriculada em alguma unidade de ensino.

Melody deve entrar em outra fase profissional, uma vez que o pai não dirige mais sua carreira e ele estava sendo apontado como responsável por promover a sensualização da filha nas redes sociais, cujas páginas já foram tiradas do ar.

CULTURA

Oscar anuncia indicados ao maior prêmio do cinema

Foram anunciados na manhã de terça-feira (22), nos Estados Unidos, os indicados para o Oscar, considerado o maior prêmio da indústria do cinema do mundo. A premiação internacional conta com total de 24 categorias que buscam homenagear quem se destacou durante o ano passado entre lançamentos de filmes e curtas-metragens, performances individuais (casos de melhor ator, melhor atriz e melhor diretor) e questões técnicas (como fotografia, maquiagem e efeitos visuais).

Um dos prêmios existentes é o de melhor filme de animação, sendo que concorrem este ano Os Incríveis 2, WiFi Ralph, Ilha dos Cachorros (produção adulta), Mirai (desenho japonês) e Homem-Aranha no Aranhaverso, este último considerado grande favorito para vencer a disputa.

A entrega dos prêmios do Oscar 2019 ocorre no dia 24, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, com exibição ao vivo na televisão paga.