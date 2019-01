Prato feito é maior do que o necessário

Tauana Marin

Diário do Grande ABC



27/01/2019 | 07:00



Arroz, feijão, bife e batata frita. Esse é um dos mais populares ‘pratos feitos’ no Brasil, aqueles que compramos e que já vêm prontos, diferentemente do que ocorre em restaurantes self services (autosserviço, em português), quando o consumidor coloca no prato as quantidades de cada alimento que deseja. Recente pesquisa publicada no British Medical Journal, jornal do Reino Unido, na Inglaterra, mostrou que a quantidade de comida servida nesse conhecido menu está inadequada, ou seja, os funcionários dos estabelecimentos alimentícios exageram no tamanho das porções.

As análises mostraram que essa refeição brasileira, sem acompanhamento de bebida e sobremesa, contém em torno de 1.200 calorias, sendo que alguns lugares chegam a montar o prato com total de 1.600 calorias. O NHS, o serviço de saúde pública da Inglaterra, recomenda que homem e mulher adultos ingiram, respectivamente, 2.500 e 2.000 calorias por dia. Sabendo que o prato feito, seja ele comido durante almoço ou jantar, bate quase metade do recomendado do total, restariam poucos alimentos a serem ingeridos ao longo de 24 horas.

É preciso lembrar que a alta quantidade de calorias atinge facilmente o máximo estipulado para indivíduo comum e que o excesso acaba sendo responsável pelo aumento de peso da pessoa.