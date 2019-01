25/01/2019 | 14:11



Viviane Araujo participou do ensaio da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro na última quinta-feira, dia 24, e dançou muito! A atriz, que é Rainha de Bateria, colocou o corpão para jogo, sambou, se divertiu e ainda foi tietada!

A atriz apostou em um look ousado, com um top branco super decotado e um shorts cheio de detalhes e rasgos nas laterais. Ela arrasa com qualquer visual, né?

É claro que a super sandália de Rainha de Bateria não poderia faltar, né? Vivi ainda foi tietada por fãs durante o ensaio. Fofíssima e na maior simpatia, ela tirou fotos com todo mundo. Rainha demais, né?