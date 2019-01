Ex-namorado de ex de Felipe Dylon assume novo romance!

25/01/2019 | 14:11



A fila andou! Depois de um ano do fim do casamento com Felipe Dylon, Aparecida Petrowky assumiu o namoro com Diogo D'Ávila em agosto de 2018, mas no fim do ano os dois pararam de aparecer juntos. No primeiro dia do ano, Diogo assumiu namoro com o advogado Tiago Pavinatto!

Em seu Instagram, Diogo postou uma foto olhando apaixonado para o novo affair, e recebeu o seguinte comentário:

- Você não era namorado da Aparecida?

E o que ele respondeu:

Era! Hoje somos bons amigos.

E são mesmo! Os dois ainda se seguem no Instagram e, embora tenha apagado as fotos com o ex, Aparecida comenta algumas fotos dele.

Tiago também comentou no clique do novo amado, onde escreveu:

- Você sempre foi, desde a primeira vez que te vi há tantos anos, meu príncipe encantado. Agora é meu príncipe da vida real!