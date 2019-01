Novo BMW X5 chega ao Brasil por R$ 450 mil

Da Redação, com assessoria



25/01/2019 | 14:18

A quarta geração do BMW X5 foi lançada oficialmente no Brasil. Disponível em quatro versões, o SUV tem preço inicial de R$ 449.950. Por enquanto, ele está sendo vendido em pré-venda. Quem comprá-lo durante este período terá à disposição um plano de manutenção que cobre os serviços por 3 anos ou 40 mil km.

Dimensões novo BMW X5

Em relação ao anterior, o novo X5 cresceu. O comprimento aumentou 36 milímetros, totalizando 4,922 metros. A largura, 66 mm, indo a 2,004 metros. Já a altura ganhou 19 mm, subindo para 1.745 mm.

A distância entre-eixos tem 42 mm a mais, atingindo agora 2,975 metros. O porta-malas conta com 650 litros, podendo atingir 1.870 l com os bancos reclinados.

Versões

X5 xDrive30d (R$ 449.950)

Equipada com o motor 3,0l de seis cilindros a diesel de 265 cv, a versão de entrada do BMW X5 tem entre os principais itens de série os controles de estabilidade e tração, airbags frontais, laterais e de cortina, função start/stop, rodas de 21 polegadas e regeneração de energia de frenagem.

Entre os itens de conforto e tecnologia estão cortinas para vidros laterais traseiros, bancos dianteiros aquecidos, ventilados e com ajustes elétricos, ar-condicionado automático digital com controle de quatro zonas, sistema de entretenimento traseiro com duas telas de 10,2 polegadas, sistema de som Surround Harman Kardon, BMW Display Key, sistema ConnectedDrive, com serviços de Concierge e chamada de emergência inteligente.

A preparação para Apple CarPlay, os faróis Full-LED e faróis de neblina em LED, o assistente de farol alto, Head-Up Display, teto solar panorâmico, BMW Gesture Control, Driving Assistant Professional e Parking Assistant Plus completam a lista.

X5 xDrive30d M Sport (R$ 479.950)

Além da mesma motorização e itens de série da anterior, acrescenta as rodas de 22 polegadas, freios M Sport, volante M em couro, pacote M aerodinâmico e pacote M Sport.

X5 xDrive30d M Sport xOffroad (R$ 499.950)

Essa versão traz os itens das anteriores mais o sistema xOffroad, que oferece quatro modos de condução voltados para quatro tipos de terrenos diferentes: xSand (areia), xRocks (rocha), xGravel (cascalho) e xSnow (neve). O dispositivo traz diferentes ajustes do sistema xDrive, transmissão e da resposta do acelerador.

X5 M50d (R$ 539.950)

A versão esportiva do BMW X5 oferece, além dos equipamentos das versões anteriores, faróis com tecnologia BMW Laserlight, sistema de som Surround Bowers & Wilkins, BMW Night Vision com reconhecimento de pedestres, pacote M Performance, suspensão Adaptativa M Sport, sistema de exaustão M Sport, freios M Sport, Diferencial M Sport, volante M em couro, pacote M aerodinâmico e manopla de câmbio em Glass Crafted Clarity.

Esta configuração é a mais potente da linha. Sob o capô está o propulsor de 3,0l seis-em-linha a diesel, de 400 cv. Assim como os outros modelos, ele utiliza o câmbio automático Steptronic de oito marchas.