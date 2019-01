Do dgabc.com.br



25/01/2019 | 14:03



No início da tarde desta sexta-feira (25), rompeu a barragem Mina do Feijão, que pertence à empresa Vale, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo as primeiras informações cedidas pelo Corpo de Bombeiros de Contagem, há vítimas e várias viaturas e um helicóptero foram enviados ao local.

