Secretário do Ministério da Economia considera encerramento das atividades da GM no Brasil

25/01/2019 | 13:36



Em meio às discussões de pautas sobre mudanças direcionadas aos trabalhadores da GM (General Motors) nas plantas de São Caetano e São José dos Campos, uma declaração de Carlos da Costa, secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia do governo Jair Bolsonaro, movimenta ainda mais todo o imbróglio.

De acordo com reportagem do jornal Folha de S.Paulo, Costa teria afirmado durante reunião em 4 de janeiro com alto escalão da montadora, incluindo o vice-presidente de Relações Governamentais da GM no Brasil, Marcos Munhoz, que se “precisar fechar (a fábrica), fecha”. Munhoz teria apontado a insatisfação da chefia nos Estados Unidos com as plantas brasileiras, que as classificou como inviáveis, e admitiu que era sério o risco de fechar as portas. Foi então, que o secretário endossou.

ÚLTIMOS CAPÍTULOS

Em São Caetano, já foram realizadas, ao menos, duas reuniões entre representantes da montadora norte-americana e o sindicato, na planta da região. Entre os itens a serem colocados, estão a terceirização irrestrita, o trabalho intermitente e o contrato parcial de trabalho. De acordo com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano, Aparecido Inácio da Silva, o Cidão, não devem ser discutidos os termos que já estão previstos em acordo coletivo que vai até 2020 ((leia mais aqui).

A próxima reunião está agendada para terça-feira (29). Um dia antes, o documento, que possui 22 pedidos de mudanças, será avaliado em assembleia pelos trabalhadores – são 8.500 na planta de São Caetano, sendo que na data os 4.800 funcionários da produção retornam das férias coletivas.

Ainda sobre o assunto, deputada estadual eleita, a primeira-dama de São Bernardo, Carla Morando (PSDB), afirmou que pleiteará junto ao governador João Doria (PSDB) e ao secretário da Fazenda paulista, Henrique Meirelles (MDB), a liberação da devolução de crédito de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) na tentativa de aplacar a crise na GM (veja mais aqui).