Prefeitura divulga edital de patrocínio do carnaval de rua de SP

25/01/2019 | 13:25



O edital para o patrocínio do carnaval de rua de São Paulo foi publicado no Diário Oficial da cidade desta sexta-feira, 25. Segundo a Prefeitura, a empresa vencedora da licitação será a que apresentar a maior oferta e o valor mínimo será de R$ 15 milhões.

Na última terça-feira, 22, a Secretaria Municipal de Subprefeituras abriu sessão pública de licitação, mas não houve nenhum interessado para custear a operacionalização e prestação de serviços.

Em entrevista, o prefeito Bruno Covas (PSDB) disse que a licitação foi reformulada e, se for o caso, o evento pode ser realizado com recurso público.

A secretaria recebeu a inscrição de 624 blocos para este ano e a previsão de público é de 5 milhões de pessoas entre o pré-carnaval (nos dias 23 e 24 de fevereiro), carnaval (de 2 a 5 de março) e o pós carnaval (nos dias 9 e 10 de março).

De acordo com o edital, a empresa vencedora terá autorização para expor sua marca durante o eventos e terá a exclusividade de venda de produtos de sua marca.

A gestão municipal informou que vai oferecer a infraestrutura de saúde, banheiros químicos, segurança e limpeza. As intervenções no trânsito serão realizadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Novas vias vão fazer parte do roteiro do carnaval de rua em 2019, entre eles as avenidas Tiradentes, Marquês de São Vicente e Engenheiro Luís Carlos Berrini.