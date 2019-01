Aniversário de São Paulo: dicas para fotografar a cidade

Redação



25/01/2019 | 12:48

Com 465 anos de história, São Paulo abriga cenários perfeitos para quem gosta de tirar fotos. O fotógrafo Thiago Leite, colaborados da Shutterstock, separou uma série de dicas para quem quer registrar cliques incríveis na capital paulista. Confira:

Aniversário de São Paulo: 5 dicas para fotografar a cidade

1. Ângulos

Experimente ângulos diferentes do usual. Com tantas pessoas fotografando os mesmos lugares icônicos, como o MASP ou a Estação da Luz, é legal procurar outras perspectivas. A dica aqui é tentar coisas diferentes, que podem ser conseguidas com mudanças na posição da câmera, enquadramento, uso de diagonais e inclusão ou exclusão de objetos no primeiro plano. A cidade de São Paulo traz muitas possibilidades de composição, precisamos observar, pensar um pouco e experimentar.

2. Planejamento, paciência e persistência

Outra dica é predefinir o horário do dia, as condições do tempo e o local onde se pretende fotografar. Isso é essencial, principalmente para São Paulo, onde podemos passar por todas as estações do ano em um único dia. Com isso em mente, é preciso se planejar para estar pronto para fazer a imagem quando as condições estiverem de acordo com o imaginado (aplicativos de previsão do tempo e de mapas ajudam bastante nesse aspecto).

Quando as condições estão adequadas, prepare-se para fotografar no horário mais favorável à foto que tem em mente. Muitas vezes, as coisas não saem bem da forma que imaginamos, já que mesmo pequenas variações nas condições climáticas podem transformar a cena. Quando isso acontece, sempre é possível retornar no mesmo local em outro dia, até que o resultado seja satisfatório.

E lembre-se: São Paulo também tem muitos lugares fechados incríveis para fotografar. Então, se você não quer esperar o clima perfeito, aproveite as inúmeras casas de cultura, museus e exposições. Lugares como a recém-inaugurada Casa do Japão, na Avenida Paulista, e a 33ª Bienal de Artes (que acontece até 9 de dezembro no Parque do Ibirapuera) são ótimas pedidas.

3. Horários

Em fotografias de paisagens urbanas, o horário tem grande influência na saturação, no contraste da imagem final e no balanço entre a luz natural e a iluminação artificial das cidades. Como regra geral, os melhores horários são o início da manhã e o final da tarde. Nessas horas, as cores são mais vibrantes e as cenas ganham mais vivas. As fotos ficam ainda mais legais quando a pessoa está em um lugar onde é possível observar o horizonte, como o Terraço Itália (com vista panorâmica no 41º andar), a Praça do Pôr-do-sol e o Mirante 9 de Julho.

Em São Paulo, uma ótima pedida também é fotografar a noite. As luzes do centro criam um horizonte urbano inigualável.

4. Para quem não tem câmera

É possível tirar boas fotos com o celular. A qualidade das câmeras dos celulares atuais é muito boa e os fundamentos básicos da fotografia, como composição e exposição, não mudam. O principal ao se fotografar com celulares é buscar que a iluminação esteja adequada.

5. Para quem tem câmera

Para os fotógrafos mais experientes, vale a pena abusar das técnicas e recursos das câmeras. O Thiago procura usar o menor ISO possível, aberturas entre f/8 – f/11 e, muitas vezes, filtros ND. Por conta dessas configurações e do horário que costumo fotografar, uso um tripé para estabilizar a câmera.