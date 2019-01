Hana e Alan passam a noite juntinhos no quarto do líder no BBB 19

25/01/2019 | 12:11



Hana e Alan são o primeiro casal a esquentar o edredom do quarto do líder no BBB 19!

A sister, que ganhou a prova pela liderança na última quinta-feira, dia 24, chamou o atual affair para uma noite especial, e, entre beijos, parece que as coisas ficaram bem picantes debaixo das cobertas!

Hariany e Paula, que ficaram com Hana no Quarto 7 Desafios, não gostaram muito da atitude da líder, pois haviam conversado com ela sobre aproveitar a primeira noite no quarto só as três, mas a sister não curtiu a ideia. As loiras não foram convidadas de imediato para conhecer a suite, o que deixou o clima na casa meio tenso.

- Amizade boa aqui dentro, só nós duas, diz Hariany.

Hana parece ter descoberto que as sisters estavam descontentes, pois dispara o seguinte para Elana, Gabriela e Isabella.

- Acho que elas ficaram boladas comigo porque eu chamei o Alan pra dormir comigo.

Elana respondeu:

- Não, elas estão aqui na flor. Elas estão esperando tu chamar. Não estão, não.

Eita! Parece que as panelinhas estão se formando de vez, hein?