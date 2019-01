25/01/2019 | 12:11



Bruna Marquezine atualizou a definição de estar plena. Na última quinta-feira, dia 24, a atriz compartilhou em seu Instagram duas fotos onde aparece só de lingerie. Na legenda, Bruna escreveu parte da letra de better off, música de Ariana Grande do álbum sweetener.

and if we're being honest, I'd rather your body than half of your heart (se estamos sendo sinceros, eu prefiro seu corpo do que metade de seu coração).

O fotógrafo da artista, Gonçalo Silva, ainda contou que os cliques fazem parte de um ensaio não-publicado da marca Dolce & Gabbana. Essa Bruna é mesmo finíssima, né?