Cachorro de Luan Santana sofre acidente e cai de altura de seis metros

25/01/2019 | 12:11



Luan Santana passou por um susto recentemente! Seu cachorro, um poodle chamado Puff, sofreu um acidente e caiu de uma altura de seis metros. Puff saiu de seu cantinho na lavanderia da casa do cantor e acabou caindo de uma área externa, que dava para um corredor lá embaixo. Mas o mais impressionante da história é que o animalzinho não ficou com nenhuma sequela da queda!

- Quero apresentar para vocês o Puff Super-Dog. Aconteceu um acidente com ele. Aqui não tinha essa grade, ele veio andando e caiu, e uma planta amorteceu a queda dele. Deve ter uns cinco, seis metros de altura. E vocês acreditam que não quebrou nada? Não machucou nada, não aconteceu nada por dentro. A única coisa que rolou foi um cortezinho embaixo do queixo dele, que começou a pingar sangue. Ele ficou internado e agora voltou. Sem dúvida foi um milagre, explicou Luan.

O sertanejo também fez um desabafo sobre a importância do cãozinho na família.

- O Puff tem 13 anos que tá com a gente. Não precisa nem falar o quanto ele é da família, né? O quanto a gente ficou assustado e abalado com o que aconteceu com ele. Minha mãe disse que foi aquele cachorro que fizeram crueldade no supermercado, que virou um anjinho e cuidou dele.

Felizmente, tudo acabou bem!