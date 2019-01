Diretoria do Vasco anuncia a contratação por empréstimo do atacante Rossi

25/01/2019 | 11:32



Em um bom momento após duas vitórias no início do Campeonato Carioca - sobre Madureira e Volta Redonda -, além do time sub-20 fazer a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o São Paulo, a diretoria do Vasco anunciou nesta sexta-feira a contratação de seu nono reforço para a temporada de 2019. Trata-se do atacante Rossi, que chega por empréstimo junto ao Shenzhen FC, da China, que detém seus direitos econômicos.

No ano passado, Rossi jogou pelo Internacional também por empréstimo junto ao clube chinês. O atacante é um dos pedidos feitos pelo técnico Alberto Valentim e, por isso, já tinha reservado a camisa 7 para ele na numeração oficial da temporada. O treinador enxerga nele uma característica importante para seu esquema tático, que é a velocidade pelas pontas.

Rossi tem 25 anos e iniciou a carreira profissional na Ponte Preta. Depois passou por Mogi Mirim-SP, Operário-PR, Paraná, São Bento, Goiás e Chapecoense, onde destacou-se na primeira divisão nacional em 2017.

Com a contratação de Rossi, o Vasco chega a nove reforços em 2019. Anteriormente, o clube carioca já trouxe os meias Bruno César e Yan Sasse, os volantes Fellipe Bastos e Lucas Mineiro, os laterais-direitos Raúl Cáceres e Cláudio Winck, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos e o atacante Ribamar.