Beyoncé posta foto comparativa com a filha, Blue Ivy, e semelhança entre as duas impressiona

25/01/2019 | 11:10



Beyoncé surpreendeu os seus seguidores do Instagram ao compartilhar uma foto comparativa com a filha, Blue Ivy. Para quem sempre achou a menina a cara de Jay-Z, a cantora provou que a semelhança entre as duas também existe - e é tão alta que chega até a impressionar!

Alguém fez essa comparação minha com sete anos de idade e da Blue com sete anos de idade. Meu bebê está crescendo, escreveu a artista na legenda.

E não deu outra nos comentários: diversos seguidores ficaram espantados com o clique, dizendo que mãe e filha até parecem gêmeas! Outra surpresa ficou com a legenda de Bey, já que a cantora não costuma escrever nada em suas publicações na rede social. Assim a gente fica mal acostumado, né?